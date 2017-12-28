Экс-владельцу фабрики "Меньшевик" в ближайшее время предъявят обвинение

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следствие в ближайшее время предъявит обвинение в убийстве бывшему собственнику фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, устроившему накануне утром стрельбу на предприятии.

"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и решен вопрос о мере пресечения", – сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и проверяют все возможные версии преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу в здании предприятия на юго-востоке Москвы около девяти утра 27 декабря. Один человек погиб, сведений о пострадавших нет. Данные о заложниках полиция опровергла.

Сам Аверьянов заявил о рейдерском захвате фабрики. Он признался в том, что совершил выстрелы, однако объяснил убийство случайностью.

Подозреваемого нашли утром 28 декабря на территории организации, расположенной на улице Правды. Предполагается, что он сбежал еще до того, как фабрику оцепили силовики.

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