Экс-владельцу фабрики "Меньшевик" в ближайшее время предъявят обвинение

28 декабря, 14:32
Фото: Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Следствие в ближайшее время предъявит обвинение в убийстве бывшему собственнику фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, устроившему накануне утром стрельбу на предприятии.
"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и решен вопрос о мере пресечения", – сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает ТАСС.
Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и проверяют все возможные версии преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу в здании предприятия на юго-востоке Москвы около девяти утра 27 декабря. Один человек погиб, сведений о пострадавших нет. Данные о заложниках полиция опровергла.
Сам Аверьянов заявил о рейдерском захвате фабрики. Он признался в том, что совершил выстрелы, однако объяснил убийство случайностью.
Подозреваемого нашли утром 28 декабря на территории организации, расположенной на улице Правды. Предполагается, что он сбежал еще до того, как фабрику оцепили силовики.
Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.
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