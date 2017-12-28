Роспотребнадзор предупредил о вспышках птичьего гриппа в Европе

Фото: ТАСС/Андрей Авдошин

Роспотребнадзор предупредил туристов о новых вспышках птичьего гриппа в Европе.

Согласно сведениям Международной организации здоровья животных и министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, вспышки зафиксировали в Голландии и Италии. По состоянию на 22 декабря 2017 года в этих странах не обнаружили случаев заражения человека от птиц, сообщает "Газета.ру".

Ранее в ведомстве рассказали о вспышке кишечной инфекции в Канаде. К 14 декабря 2017 года был зарегистрирован первый смертельный случай. Всего их обнаружили 30 в пяти провинциях: Квебек, Лабрадор, Новая Шотландия, Огайо, Ньюфаунленд. Возраст пациентов – от 4 до 80 лет, у большинства из их симптомы проявились после употребления салата из сырых овощей.

В декабре Роспотребнадзор также узнал, что в одной из китайских провинций произошел четвертый летальный случай чумы за год. По информации ведомства, официально известно о 12 гражданах Китая, находящихся под наблюдением: все они контактировали с умершим.