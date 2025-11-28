Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:29

Происшествия

В Китае 14-летний подросток приговорен к пожизненному заключению за убийство

Фото: depositphotos/belchonock

14-летний подросток приговорен к пожизненному заключению за убийство одноклассницы в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает City News Service.

Выяснилось, что 8 апреля молодой человек нанес 14-летней девочке более 20 ножевых ранений, когда она собиралась заходить к себе домой. Несмотря на своевременно оказанную медпомощь, одноклассница подростка умерла.

По предварительным данным, мальчик готовился к совершению данного преступления. В частности, он изучил местные законы по этой теме, а также пытался купить в онлайн-магазине яд. Однако последнее ему не удалось сделать, так как его попросили предъявить удостоверение личности. В результате юноша приобрел складной нож.

Во время заседания молодой человек сообщил, что чувствовал себя неполноценным из-за академических успехов одноклассницы. Суд признал нападение особо жестоким и отказал подростку в снисхождении.

Ранее житель Омской области получил удар ножом в сердце, когда пытался помириться с бывшей возлюбленной. Инцидент произошел в частном доме в селе Низовое Муромцевского района, где полицейские обнаружили тело 35-летнего мужчины.

Выяснилось, что с февраля пара не жила вместе, но омич пришел к бывшей возлюбленной, чтобы помириться. 44-летняя женщина отказала, из-за чего между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина бросился на нее с ножом. Подозреваемая убежала на кухню, взялась за другой нож и ударила мужчину в сердце.

