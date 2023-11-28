СК Белоруссии проводит обыски по делу "координационного совета"

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Следственный комитет Белоруссии организовал обыски по делу "координационного совета" (КС). Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Как утверждают следователи, в 2020 году главари радикальных ячеек, которые объединились в "координационный совет", пытались захватить власть в стране и продвигали идею насильственного изменения конституционного строя. Для это участники группировки организовывали псевдоорганы и формирования. Отмечается, что в полиции знали только о "верхушке" данной группировки, но в преступную деятельность объединения активно вовлекались и другие лица.

В СК добавили, что перечень других участников "координационного совета" в полицию направил гражданин Белоруссии, который вернулся из-за границы и раскаялся в содеянном. Его освободили от уголовной ответственности, так как он помог в расследовании дела.

"Один из таких участников, осознав всю незаконность и бесперспективность деятельности экстремистов, решил воспользоваться правом вернуться на Родину через созданную для этого комиссию", – сказано в сообщении.

В рамках этого дела, по информации следователей, было задержано более 100 подозреваемых. Сейчас сотрудники СК вместе с МВД организовали следственные мероприятия и оперативно-разыскные действия, направленные на сбор доказательств. Также они выясняют, имеется ли у задержанных имущество в Белоруссии для последующего ареста.

"С учетом полученных доказательств будет рассмотрен вопрос о запуске процедуры специального производства для обеспечения принципа неотвратимости наказания и возмещения вреда, причиненного преступными действиями", – заключили в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отстранил с должности своего помощника – инспектора по Витебской области Игоря Брыло по причине несовместимого с госслужбой проступка. Указ об освобождении от службы был подписан 27 ноября, однако других деталей в сообщении не приводится.

Кроме того, в ноябре президент Белоруссии сообщил, что в стране была раскрыта преступная схема при экспорте молочной продукции в РФ, в связи с чем были задержаны 26 человек, передавала пресс-служба. Тогда Лукашенко заявлял, что такое не могло происходить без участия должностных лиц предприятий и госорганов.



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