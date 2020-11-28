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Москва 24

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Происшествия

16:29

Замглавы Новоуральска Черницкого нашли мертвым

происшествия

Фото: телеграм-канал Москва 24

Замглавы закрытого города Новоуральска в Свердловской области Михаил Черницкий погиб после стрельбы. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", заявили ТАСС представители управления СК по региону.

"В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы. Орудие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в СК, инцидент произошел на территории Алапаевского района.

Михаила Черницкого назначили заместителем главы Новороуральского городского округа в августе прошлого года.

Ранее в Санкт-Петербурге молодые люди устроили массовую драку со стрельбой. Конфликт засняли камеры видеонаблюдения.

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