Участнику несогласованной акции 27 июля Суровцеву предъявили обвинение

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Сергею Суровцеву, задержанному по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несогласованной акции в столице 27 июля, предъявили обвинение, сообщает Агентство "Москва".

Действия мужчины квалифицировали по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Он допрошен по обстоятельствам преступления.

Личность Суровцева установили после анализа записей с камер наблюдения и изучения показаний свидетелей.

По данным следствия, он поднял секцию металлического ограждения и ударил ей сотрудника Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей.

Несогласованные акции протеста проходили в Москве летом 2019 года несколько выходных дней подряд. Сергей Собянин заявил, что действия полиции и сотрудников Росгвардии уберегли город от серьезных последствий.

В конце августа сообщалось о завершении расследования по ряду дел, связанных с несогласованными акциями в столице.