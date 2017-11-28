Российских туристов доставят домой с Бали через соседние аэропорты

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После временного закрытия международного аэропорта Нгурах-Рай на Бали российских туристов начали возвращать домой через другие аэропорты Индонезии. В большинстве случаем задержек не происходит.

Сейчас российских организованных туристов на Бали около одной тысячи человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко.

"Поэтому я думаю, что особых проблем не будет. Нам из туристов никто не звонит, не жалуется, мы с операторами на связи и остроты проблемы не наблюдаем", – отметил Осауленко.

Представитель "Турпомощи" не смог пообещать, что всех туристов доставят домой вовремя, однако массовых задержек, по его словам, не будет. Самостоятельным туристам придется самим искать способы для возвращения в Россию.

Власти Индонезии приняли решение закрыть аэропорты на островах Бали и Ломбок на прошлой неделе из-за двух извержений вулкана Агунг. 27 ноября авиасообщение с Ломбоком возобновили, однако запрет на работу аэропорта Нгурах-Рай продлен до 7:00 (2:00 по московскому времени) 29 ноября.

Местным жителям, проживающим рядом с вулканом, рекомендовали эвакуироваться.