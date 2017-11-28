Российских туристов доставят домой с Бали через соседние аэропорты

28 ноября, 14:18
Фото: ТАСС/Zuma/Josh Edelson
После временного закрытия международного аэропорта Нгурах-Рай на Бали российских туристов начали возвращать домой через другие аэропорты Индонезии. В большинстве случаем задержек не происходит.
Сейчас российских организованных туристов на Бали около одной тысячи человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко.
"Поэтому я думаю, что особых проблем не будет. Нам из туристов никто не звонит, не жалуется, мы с операторами на связи и остроты проблемы не наблюдаем", – отметил Осауленко.
Представитель "Турпомощи" не смог пообещать, что всех туристов доставят домой вовремя, однако массовых задержек, по его словам, не будет. Самостоятельным туристам придется самим искать способы для возвращения в Россию.
Власти Индонезии приняли решение закрыть аэропорты на островах Бали и Ломбок на прошлой неделе из-за двух извержений вулкана Агунг. 27 ноября авиасообщение с Ломбоком возобновили, однако запрет на работу аэропорта Нгурах-Рай продлен до 7:00 (2:00 по московскому времени) 29 ноября.
Местным жителям, проживающим рядом с вулканом, рекомендовали эвакуироваться.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: