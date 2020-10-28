СК планирует расследовать дело об афере на 3,3 млн рублей с Шильниковой

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Следственный комитет планирует расследовать дело об афере на 3,3 миллиона рублей в отношении заслуженной артистки РСФСР Нины Шильниковой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы столичного управления ведомства Юлию Иванову.

Она отметила, что следователи инициировали передачу уголовное дело в их ведение из органов полиции.

"Следователи намерены провести комплекс следственных действий, установить все обстоятельства произошедшего", – заявила Иванова.

Шильникова стала жертвой злоумышленника, который под видом курьера предложил ей обменять старые деньги на новые и таким образом похитил сбережения в разной валюте. Сумма ущерба составила 3 миллиона 330 тысяч рублей.