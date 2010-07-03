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Москва 24

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Происшествия

13:00

Пассажиров рейса Москва-Владивосток накажут за разврат на борту

происшествия

Фото: соцсети

Двое пассажиров рейса Москва-Владивосток ответят за непристойные действия сексуального характера, которые они совершали прямо на борту в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости.

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки выпили на борту и начали "совершать действия развратного характера". Нарушители предпочли не прятаться и оставались в своих креслах, не реагируя на замечания пассажиров и членов экипажа.

По словам начальника отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольги Мироненко, по прилете во Владивосток мужчину и женщину доставили в дежурную часть аэропорта.

"В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения", – добавила Мироненко.

Пассажиров привлекли к административной ответственности по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и мелком хулиганстве (статья 20.21 и часть 1 статьи 20.1 КоАП).

Пассажиры рейса Москва – Владивосток пытались заняться сексом в полете

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