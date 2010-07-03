У клиента банка в Москве похитили две сумки с 9 млн рублей

Фото: МВД РФ

В Москве задержали подозреваемых в вооруженном нападении на клиента банка. Двое мужчин похитили сумки с девятью миллионами рублей.

Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ, инцидент произошел на улице Зацепский Вал в районе Павелецкой площади. На жителя столицы, который вышел из отделения одного из банков, напали неизвестные. Они несколько раз выстрелили в воздух, избили мужчину, затем отобрали у него две сумки. Было возбуждено уголовное дело о разбое.

Подозреваемых удалось задержать на улице Маршала Бирюзова. Сейчас они заключены под стражу.

Ранее сообщалось о другом случае ограбления жителя столицы. Неизвестные на двух автомобилях перекрыли проезд одному из водителей и похитили у него сумку с шестью миллионами рублей. Предположительно, пострадавший ехал по средней полосе. Автомобили налетчиков заняли левую и правую части дороги. В какой-то момент одна из машин выехала вперед и подрезала жертву. Когда иномарка остановилась, прозвучали выстрелы.

