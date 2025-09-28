Трамп назвал стрельбу в церкви в Мичигане очередным нападением на христиан в США

Фото: ТАСС/АР/Isabella Volmert

Американский президент Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви Мичигана очередным нападением на христиан в США. Пост главы Белого дома опубликован в социальной сети Truth Social.

Полиция сообщала, что в ходе нападения на церковь Мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, пострадали несколько человек. Трамп также назвал произошедшее "ужасающей стрельбой", и предположил, что нападение было целенаправленным. По словам президента, подозреваемый в стрельбе ликвидирован.

"Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена немедленно", – подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что в американском штате Северная Каролина три человека погибли и восемь пострадали в результате массовой стрельбы. По данным местных властей, неизвестный открыл огонь в гавани. При этом состояние пострадавших неизвестно.

