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28 сентября, 09:56

Происшествия

Россиянина задержали в Севастополе за госизмену

Фото: 123RF/sasun1990

ФСБ задержала в Севастополе россиянина по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины, сообщает ТАСС. Его подозревают в госизмене.

По данным спецслужб, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, россиянин выехал с одну из стран СНГ, после чего инициативно обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины и был завербован.

Выполняя задание иностранной спецслужбы, он устроился работать в организацию, которая занимается строительством фортификационных сооружений в Крыму. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины.

Ленинский районный суд Севастополя избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ задержала 23-летнего жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

Гражданин РФ переписывался с человеком с украинским номером, который называл себя представителем военных формирований Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Согласно данным силовых структур, полученные сведения могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по военному объекту.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ

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