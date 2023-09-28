Россиянина задержали в Севастополе за госизмену

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ФСБ задержала в Севастополе россиянина по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины, сообщает ТАСС. Его подозревают в госизмене.

По данным спецслужб, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, россиянин выехал с одну из стран СНГ, после чего инициативно обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины и был завербован.

Выполняя задание иностранной спецслужбы, он устроился работать в организацию, которая занимается строительством фортификационных сооружений в Крыму. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины.

Ленинский районный суд Севастополя избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ задержала 23-летнего жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

Гражданин РФ переписывался с человеком с украинским номером, который называл себя представителем военных формирований Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Согласно данным силовых структур, полученные сведения могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по военному объекту.



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