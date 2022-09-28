Полиция не нашла оружия в бесхозной сумке у дома на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские правоохранители не нашли оружия и взрывчатки в сумке, обнаруженной у жилого дома на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

"Проверили – нет ничего взрывоопасного, порохового", – сказал представитель служб.

Он уточнил, что после осмотра сумку увезли в полицию. По его словам, в ней могли находиться детские игрушки или муляжи оружия.

Подозрительную бесхозную сумку нашли на мусорной площадке у жилого дома на Ленинградском шоссе утром 28 сентября. На место обнаружения подозрительной сумки вызвали взрывотехников.

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