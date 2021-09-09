Пьяного мужчину, гулявшего по городу с автоматом, задержали на востоке Москвы

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Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, которого ранее видели с автоматом в руках на улице Короленко на востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 49-летнего местного жителя, ранее замеченного на улице с предметом, похожим на автомат. По полученным приметам росгвардейцы обнаружили мужчину на Большой Остроумовской улице", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при задержанном не было оружия. Позднее мужчина пояснил, что автомат, с которым его видели, является игрушечным.

"Для дальнейшего разбирательства задержанный с признаками алкогольного опьянения передан сотрудникам органов внутренних дел", – добавил он.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о мужчине, которого заметили с огнестрельным оружием на улице Короленко. Точной информации о том, оружие при нем или муляж, у правоохранителей не было.