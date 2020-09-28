В Омске задержали женщину, которую 7 лет разыскивал Интерпол

17:00
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В аэропорту Омска сотрудники полиции задержали 54-летнюю женщину, которая с 2013 года находится в международном розыске, сообщили в УМВД по Омской области.
Уточняется, что семь лет назад Первомайский районный суд признал ее виновной в 107 эпизодах мошенничества в составе преступной группы. Также женщина дважды оформляла кредиты на подставных лиц на сумму более 161 миллиона рублей и присваивала деньги, передает РИА Новости.
"Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но на оглашение приговора гражданка не явилась. После чего ее объявили в федеральный, а позже в международный розыск", – рассказали в полиции.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили у задержанной паспорт, выданный на чужое имя, с вклеенной в него фотографией разыскиваемой. С помощью этого документа женщина получила разрешение на проживание в Израиле и израильское водительское удостоверение, добавили в полиции.
Ранее Салаватский городской суд в Башкирии приговорил бывшую кассиршу банка Луизу Хайруллину к 5 годам лишения свободы за кражу 25 миллионов рублей из финансового учреждения.
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