Соседка назвала скандальным мужчину, открывшего стрельбу в Ноябрьске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчина, который начал стрельбу в поселке Су-952 в пригороде Ноябрьска, открыл огонь не по судебным приставам, а в воздух. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соседку злоумышленника.

По словам женщины, мужчина является своеобразным и замкнутым человеком.

"Он стрелял в воздух. До этого машину поджег, чтобы приставы не забрали за долги. Мужчина своеобразный, скандальный. С соседями не очень ладил. Живет один, по крайней мере семьи не наблюдали", – поделилась она.

28 августа в Сети появилась информация, что вооруженный мужчина начал стрелять в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска. Отмечалось, что он якобы открыл огонь в сторону судебных приставов, которые прибыли к нему в квартиру, чтобы выселить и наложить арест на автомобиль.

В региональном управлении МВД РФ организовали проверку, в ходе которой правоохранители установят обстоятельства инцидента.