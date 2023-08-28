14:19Происшествия
Напавший на журналистку Al Jazeera в Петербурге признал вину и извинился
"Полностью вину признаю, раскаиваюсь полностью, приношу извинения потерпевшей", – отметил он.
По словам подозреваемого, он не помнит, что могло спровоцировать нападение.
"Как позже стало известно, она журналист, в тот момент не знал об этом, мало чего понимал вообще", – подчеркнул задержанный.
Он добавил, что ударил девушку в первый раз.
Инцидент произошел 25 августа около "Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге. Мужчина, по словам пострадавшей, ударил ее по голове и скрылся с места происшествия. По информации местных СМИ, Дриди госпитализировали с места происшествия с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.
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