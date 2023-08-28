Напавший на журналистку Al Jazeera в Петербурге признал вину и извинился

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападении на журналистку телеканала Al Jazeera Ранию Дриди в Санкт-Петербурге, признал вину и извинился перед пострадавшей. В момент нападения он оказался в пьяном состоянии, сообщила пресс-служба МВД РФ.

"Полностью вину признаю, раскаиваюсь полностью, приношу извинения потерпевшей", – отметил он.

По словам подозреваемого, он не помнит, что могло спровоцировать нападение.

"Как позже стало известно, она журналист, в тот момент не знал об этом, мало чего понимал вообще", – подчеркнул задержанный.

Он добавил, что ударил девушку в первый раз.

Инцидент произошел 25 августа около "Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге. Мужчина, по словам пострадавшей, ударил ее по голове и скрылся с места происшествия. По информации местных СМИ, Дриди госпитализировали с места происшествия с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.