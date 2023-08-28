В Петрозаводске задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera Дриди

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Сотрудники правоохранительных органов в Петрозаводске задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании Al Jazeera Arabic Ранию Дриди. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел 25 августа около "Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге. Мужчина, по словам пострадавшей, ударил ее по голове и скрылся с места происшествия. По информации местных СМИ, Дриди госпитализировали с места происшествия с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

"В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании "Аль-Джазира" Ранию Дриди", – цитируют Волк в телеграм-канале "МВД Медиа".

До этого в подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку по время пробежки. Он заявил ей, что женщины не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, и ударил ее кулаком по лицу. По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об экстремизме.



СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве