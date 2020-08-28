Адвокат Ефремова опроверг прекращение дела, по которому он проходит свидетелем

18:49
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг прекращение уголовного дела о мошенничестве, по которому он проходит свидетелем.
"Пока дело не прекратили, я остался по нему свидетелем", – цитирует его ТАСС.
Ранее поступала информация о том, что дело закрыли в связи с компенсацией ущерба потерпевшему Анзору Псунокову.
В ОМВД "Арбат" состоялась очная ставка Пашаева и бизнесмена Псунокова. Последний утверждает, что адвокат представлял интересы его семьи и в 2017 году он убедил бизнесмена передать ему в долг 2,5 миллиона рублей на сделку с недвижимостью, однако защитник якобы просто присвоил их себе. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому Пашаев проходил свидетелем.
Адвокат заявил, что никому ничего не должен. Кроме того, он указал на наличие у себя документов, подтверждающих, что по той сделке ему должны 750 тысяч долларов. Псуноков оговорил его под давлением следствия, считает адвокат.
Пашаев отмечал, что его допрашивали по делу в качестве свидетеля еще два года назад. Тогда он опроверг указанные события.
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