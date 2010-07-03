В Новосибирске трое задержаны по делу об обрушении здания

Фото: Следственный комитет РФ

По делу об обрушении здания в Новосибирске задержали трех человек. Об этом сообщает Следственный комитет.

Уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.

"По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина данное уголовное дел передано в центральный аппарат Следственного комитета", – сообщили в пресс-службе СКР.

По делу об обрушении стены задержаны три представителя подрядной организации. Это исполнительный директор ОАО "Сибэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Михаил Павлов.



Два человека погибли при обрушении стены в Новосибирске

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего при обвале здания.

По предварительной информации, ЧП случилось в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции размером 10х30 метров. Часть здания находится на реконструкции, часть снесена.

Рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом в котлован. Глава региона Андрей Травников поручил координировать работу заместителю губернатора Сергею Семке.

Экстренные службы заявляли, что наиболее вероятной причиной ЧП стало нарушение требований проведения строительных работ.

