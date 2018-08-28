Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика на МКАД

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столкновение грузовика с легковым автомобилем произошло на МКАД в районе Медведковского лесопарка.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на 89-м километре внутренней стороны МКАД. Отмечается, что грузовик врезался в стоящую легковушку.

Устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне 66-ого километра МКАД. По предварительным данным, пострадал ребенок 2009 года рождения.