Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика на МКАД

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Столкновение грузовика с легковым автомобилем произошло на МКАД в районе Медведковского лесопарка.
В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Авария произошла на 89-м километре внутренней стороны МКАД. Отмечается, что грузовик врезался в стоящую легковушку.
Устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне 66-ого километра МКАД. По предварительным данным, пострадал ребенок 2009 года рождения.