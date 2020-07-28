Сотрудники Росгвардии предотвратили возгорание машины в столице

14:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники Росгвардии в Москве предотвратили возгорание машины. Об этом говорится на официальном сайте ведомства по городу.
"Как стало известно, во время патрулирования на улице Ремизова росгвардейцы заметили автомобиль, салон которого был заполнен густым дымом", – уточнили в пресс-службе управления национальной гвардии России по Москве.
В результате работники вневедомственной охраны оперативно сообщили о происшествии в дежурную часть и экстренные службы. Отмечается, что благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны и пожарных удалось избежать возгорания транспортного средства.
Ранее сотрудники Росгвардии предотвратили пожар в доме на востоке столицы. Работники подразделения получили информацию, что в охраняемой квартире на 10-й улице Соколиной горы сработали датчики.
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