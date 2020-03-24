Бойцы Росгвардии спасли захваченную мужем женщину в Москве

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сотрудники СОБР Росгвардии задержали мужчину, который удерживал свою жену в заложниках в квартире на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Бойцам опергруппы потребовалось идти на штурм жилого помещения.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома в Шипиловском проезде мужчина в состоянии алкогольного опьянения, угрожая кухонным ножом, насильно удерживает в заложниках свою жену", – объяснили в пресс-службе Росгвардии.

Злоумышленником оказался 39-летний хозяин квартиры. С мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов, его жена не пострадала.

Ранее в марте сотрудники полиции объявили в розыск мужчину, который открыл огонь из пневматического оружия по двум девушкам. Инцидент произошел в районе дома 57 на Краснодарской улице.

