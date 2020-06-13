Сотрудники Росгвардии предотвратили пожар в доме на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили пожар в столице. Возгорание едва не случилось в доме, расположенном в Восточном административном округе, приводит РИА Новости заявление представителей Центрального округа ведомства.

Работники подразделения получили информацию, что в охраняемой квартире на 10-й улице Соколиной горы сработали датчики. На место были направлены росгвардейцы.

"Прибыв по адресу, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обнаружили, что сигнал тревога сработал из-за короткого замыкания и последующего задымления в электрощитовой рядом с охраняемой квартирой", – уточнили в пресс-службе.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям росгвардейцев удалось избежать распространения огня на жилые квартиры, отметили представители ведомства. В скором времени туда прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии спасли захваченную мужем женщину в Москве. Злоумышленником оказался 39-летний хозяин квартиры.