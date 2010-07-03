В Москве ночью вскрыли помещения Физического института имени Лебедева

Неизвестные ночью вскрыли помещения Физического института имени Лебедева на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В пресс-службе рассказали, что в ночь на 28 июля поступило сообщение, что на Ленинском проспекте в доме № 53 неизвестные вскрыли помещение. По факту происшествия проводится проверка, устанавливается возможный материальный ущерб.

При этом собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, злоумышленники ничего не похитили.

6 июля из НИИ на Ленинском проспекте украли около трех миллионов рублей. Прибыв на место, полицейские выяснили, что злоумышленник взломал входную дверь и проник в кабинет сотрудника НИИ. Грабитель вскрыл сейф и забрал оттуда деньги, после чего скрылся.

