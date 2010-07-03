Движение по двум главным путям ОЖД стабилизировано после сбоя

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение по двум главном путям Октябрьской железной дороги стабилизировали после сбоя.

Как сообщает пресс-служба магистрали, восстановлено 6 из 17 поврежденных кабелей в районе станции Сходня. Заработала также система автоблокировки. Восстановительные работы продолжаются. Угрозы безопасности движения поездов нет. Полностью восстановить движение должны после 14:00.

По предварительным сведениям, сбой произошел из-за "незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры". Неизвестные украли 17 пар кабелей.

Уточнялось, что на перегоне близ станции Сходня похитили около 1,5 километра кабеля. Это стало причиной отмены девяти электричек на участке Москва – Крюково.

Задержки затронули и более 40 поездов дальнего следования. Пассажиры могут переоформить или вернуть проездные билеты в кассах Ленинградского вокзала. Без доплат можно пересесть на скоростные поезда "Ласточка".

Запущены дополнительные автобусы. Это около 30 маршрутов Мострансавто и порядка 20 маршрутов Мосгортранса.

