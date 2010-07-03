СК просит отправить одного из руководителей "Рольфа" под домашний арест

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Следственный комитет РФ добивается домашнего ареста в отношении одного из руководителей "Рольфа" Анатолия Кайро, сообщает ТАСС.

По данным следствия, директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной основателем автодилера Сергеем Петровым. Предполагается, что преступным путем были выведены за рубеж доходы фирмы в размере четырех миллиардов рублей.

Кайро стал первым задержанным по этому уголовному делу. "С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в ближайшее время Кайро будет предъявлено обвинение.

Накануне в центральный офис "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе пришли с обысками сотрудники ФСБ и СК. Глава PR-направления компании Павел Носов подчеркнул, что "Рольф" соблюдает законодательство РФ и готов к сотрудничеству со следствием. При этом основатель "Рольфа" Сергей Петров не исключил, что обыски являются рейдерским захватом или могут быть связаны с его политической позицией.

Позже стало известно, что в отношении Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

