Авария произошла в районе 1-го Сетуньского проезда

ДТП парализовало движение по внешней стороне ТТК в Москве

В районе 1-го Сетуньского проезда произошло ДТП, сообщает телеканал "Москва 24".

Из-за аварии движение на данном участке частично парализовано. О пострадавших информации нет.

Ранее на трассе в Подмосковье грузовик врезался в пункт оплаты проезда. Водитель выпал из кабины. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

До этого микроавтобус сбил велосипедиста, переезжавшего пешеходный переход. ДТП произошло на Остафьевской улице в районе дома 8. По предварительным данным, пострадал ребенок 15 лет.