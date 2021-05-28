У столичного аудитора пропали 500 тыс евро из шкафчика в фитнес-клубе

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Заместитель гендиректора московской аудиторской компании "МКПЦ" обратился в полицию с заявлением о пропаже 500 тысяч евро, которые он оставил в шкафу раздевалки фитнес-клуба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что шкафчик располагается вне зоны наблюдения видеокамер. В настоящее время сотрудники полиции начали доследственную проверку.

"Вчера в полицию поступило заявление от заместителя директора аудиторской компании МКПЦ, который сообщил, что оставил 500 тысяч евро в закрытом шкафчике в раздевалке фитнес-клуба, а вернувшись, обнаружил пропажу", – рассказали в правоохранительных органах.

Ранее в Москве мужчина подобрал полмиллиона рублей у мусорки и стал фигурантом дела о хищении.