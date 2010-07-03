В Союзе журналистов России осудили задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Фото: depositphotos/alexraths

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в аэропорту Вильнюса прокомментировал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, задержание Марата Касема стало еще одним свидетельством того, что сейчас российским журналистам "непросто работать в западных государствах, когда голоса против общего мейнстрима вызывают негативную и иногда агрессивную реакцию руководства". Глава СЖР отметил в разговоре с RT, что чаще всего это проявляется именно в прибалтийских странах.

Как напомнил Соловьев, в Прибалтике российских журналистов и руководителей СМИ уже не впервые ограничивают в пребывании, не дают нормально работать. "В этих странах декларируется приоритет свободы печати и распространения их формации. Но главы государств действуют совсем в другом алгоритме", − подчеркнул глава СЖР.

Марата Касема задержали по прилете в аэропорт Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Шеф-редактору Sputnik Литва был закрыт въезд в страну сроком на пять лет.