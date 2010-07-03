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16:37

Резервный борт доставит в столицу пассажиров рейса Благовещенск – Москва

происшествия

16:37

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Пассажиры рейса Благовещенск – Москва отправятся в столицу резервным бортом из Иркутска, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines.

Резервное воздушное судно B738 вылетело из Шереметьева. "Вылет рейса № 302 Иркутск – Москва (Шереметьево) запланирован на 3:30 по местному времени. Прилет в Москву (Шереметьево) запланирован на 29 мая в 4:30 (московское время)", – говорится в сообщении.

Самолет вынужденно сел в Иркутске из-за подозрения на техническую неисправность. Опасения не подтвердились. Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и комфортные номера в гостинице.

Ранее также поступала информация о том, что воздушное судно вылетит в 19:30 по местному времени (14:30 по Москве) с посадкой в Красноярске.

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происшествия

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