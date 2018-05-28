Названа стоимость первого этапа реставрации поврежденной картины Репина

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Первый этап реставрации поврежденной картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 год" будет стоить до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов.

Банк поручился оказать финансовую помощь Третьяковской галерее в реставрации картины .

"У нас уже давно есть наши дружеские, партнерские взаимоотношения с Третьяковской галереей, и руководством банка принято решение взять на себя все расходы, связанные с реставрацией картины", – цитирует его Агентство "Москва".

Кузнецов пояснил, что пока окончательные работы еще не провели, поэтому названная цифра не окончательная. Он добавил, что с большой вероятностью потребуется применение уникальных материалов, специального оборудования и специалистов.

25 мая 37-летний Игорь Подпорин столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил в трех местах полотно картины Репина. От падения стекла также пострадала авторская художественная рама. Изображения лиц и рук царя и царевича не повредились. Картину изъяли из постоянной экспозиции и перенесли в реставрационную мастерскую Третьяковской галереи. Искусствовед Дмитрий Буткевич отметил, что реставрация займет несколько лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Преступнику может грозить до шести лет лишения свободы.

Позже он рассказал, что приехал в галерею посмотреть именно эту картину. После осмотра мужчины зашел в буфет и выпил 100 граммов водки. "Водку не пью, вот и накрыло меня что-то", – объяснил он мотивы своего поступка. Подпорин заявил, что осознает тяжесть совершенного поступка. Полиция просит о его аресте.

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