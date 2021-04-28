Четыре электрички Курского направления МЖД следуют с опозданием

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Четыре электропоезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня в 18:56 на станции Москва-Товарная-Курская Курского направления МЖД произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, переходил железную дорогу в неположенном месте перед близко идущим поездом. Из-за оказания медицинской помощи четыре пригородных поезда следуют в сторону области с незначительным опозданием", – рассказали в пресс-службе магистрали.

По данным МЖД, максимальная задержка составит 14 минут. Предпринимаются действия по восстановлению графика проезда электропоездов.

Несколькими днями ранее на МЦД-2 и Рижском направлении было временно затруднено движение в сторону Москвы. Сообщалось, что поезд по техническим причинам остановился у платформы Красногорская.