Движение частично перекрыто на Калужском шоссе из-за ДТП

На Калужском шоссе произошла авария с участием машины скорой помощи

На Калужском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей и машины скорой помощи. Движение транспорта в районе Красной Пахры частично перекрыто, сообщает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, автомобиль скорой помощи перевернулся, а машину такси ударом отбросило к тротуару.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают полицейские.

Ранее в среду, 28 апреля, автомобиль наехал на ребенка на Южнопортовой улице. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.