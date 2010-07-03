Задержан фигурант дела о нападении на московского милиционера в 2007 году

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В Подмосковье задержали третьего – последнего фигуранта дела о нападении на московского милиционера в 2007 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по столице.

Сейчас следователи проводят с Олегом Базыкиным комплекс следственных действий. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным следствия, вечером 14 июля 2007 году Базыкин вместе с двумя знакомыми в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудника правоохранительных органов в комнате милиции на станции метро "Парк культуры".

Молодые люди отобрали у сотрудника оружие и попытались им воспользоваться. Милиционер смог вернуть себе табельное оружие и застрелил одного из нападавших.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья" и "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья".

Позже одного из фигурантов задержали и приговорили к длительному сроку наказания. Базыкин скрылся от органов следствия.