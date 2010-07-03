Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

СК опубликовал видео с места крушения самолета в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения самолета в Подмосковье. На кадрах видны обломки воздушного судна и пострадавший от аварии дом.

Первое сообщение о падении самолета поступило в 14:10. В результате погибли пилот и пассажир. В аэродроме "Северка" сообщили, что пилот разбившегося самолета был бывшим военным.

Катастрофа произошла недалеко от садового товарищества "Отдых" в Коломенском районе. Известно, что спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома "Северка".

По факту случившегося Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По данным МЧС, самолет при падении задел дачный дом и рухнул на участке. В доме в этот момент никого не было, на земле никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал 112

Упавший в Подмосковье самолет был исправен. Как стало известно Агентству "Москва", разбившийся легкомоторный самолет "Чайка С-72 Охотник" был произведен в единственном экземпляре. В самарской самолетостроительной компании рассказали, что это четырехместный сухопутный самолет. Его максимальный вес составляет одну тонну 790 килограммов. По словам представителей компании, он был продан в 1990 году. Имя покупателя в компании раскрывать не стали, сославшись на конфиденциальность информации.