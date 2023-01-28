ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по железнодорожной станции в Иловайске

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс") по железнодорожной станции Иловайска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ нанесли два удара по Иловайску из РСЗО. В общей сложности было выпущено семь ракет.

Данные обстрелы произошли в 23:00 и 23:10 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в субботу, 28 января, ВСУ нанесли удар по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, в которой оказывалась медпомощь российским военным. В результате погибли 14 человек, еще 24 человека получили ранения.

В Минобороны РФ случившееся назвали военным преступлением и пообещали найти и наказать всех причастных к атаке.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!