Трое полицейских ранены при стрельбе в Хьюстоне

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Не менее трех полицейских пострадали при стрельбе в штате Техас. Об этом информирует местная полиция в официальном аккаунте в Twitter.

В сообщении уточняется, что инцидент случился вблизи делового центра Хьюстона.

"Просим вас избегать данный район", – написала пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, преступник скрылся с места происшествия на белом автомобиле Mercedes. В данный момент ведется розыск злоумышленника.

Пострадавшие в перестрелке полицейские были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Ранее стрельба случилась на новогодней вечеринке в американском штате Миссисипи.

По данным полицейских, инцидент случился в городе Галфпорт. Там произошла драка, переросшая в перестрелку.

До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы. Отмечалось, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.