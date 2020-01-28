Полицейские задержали подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы

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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время следователи проводят обыски в квартире подозреваемого. Задержанный будет доставлен в следственный отдел для установления полной картины произошедшего и мотивов преступления.

В ночь на вторник вблизи дома на улице Гарибальди было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшему нанесли множество ударов ножом в область головы и шеи.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину, ее изнасиловании и убийстве на юго-западе столицы. Труп женщины 1944 года рождения с гематомами и ссадинами на лице и теле полицейские обнаружили в квартире дома на улице Архитектора Власова.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1992 года рождения, работающего слесарем.

