Восемь автомобилей столкнулись на Киевском шоссе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На Киевском шоссе произошло столкновение нескольких автомобилей с автобусом. Есть пострадавшие, передает Агентство "Москва".

ДТП произошло на 36 километре Киевского шоссе в подмосковном Наро-Фоминске. Столкнулись восемь автомобилей: шесть легковых машин, "Газель" и фура.

Пострадали четыре человека, двое из них дети. По данным собеседника агентства, они госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На месте происшествия сейчас работают полиция и врачи. Движение на Киевском шоссе затруднено.