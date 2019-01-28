Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:35

Подмосковный подросток пять раз за месяц "минировал" школу в ТиНАО

происшествия

09:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Подростка, подозреваемого в целой серии ложных телефонных угроз, связанных с минированием школы, задержали столичные полицейские. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей городского главка МВД России Юрия Титова.

В течение месяца 15-летний юноша пять раз сообщал об угрозе взрыва в школе Кленовского поселения. Каждый раз сотрудники силовых ведомств выезжали на место и проверяли информацию. Кроме того, проводилась эвакуация учеников. При этом сведения о возможных минированиях так и не подтвердились.

В итоге полицейские завели уголовное дело о заведомо ложных сообщениях о терактах. Оказалось, что все звонки совершал подросток из ближнего Подмосковья.

По словам Титова, найти смогли по номеру телефона. Молодой человек уже сознался в содеянном. В причинах его поступков сейчас разбираются правоохранители. С родителей задержанного взяли обязательство о присмотре над ним.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика