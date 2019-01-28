Подмосковный подросток пять раз за месяц "минировал" школу в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Подростка, подозреваемого в целой серии ложных телефонных угроз, связанных с минированием школы, задержали столичные полицейские. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей городского главка МВД России Юрия Титова.

В течение месяца 15-летний юноша пять раз сообщал об угрозе взрыва в школе Кленовского поселения. Каждый раз сотрудники силовых ведомств выезжали на место и проверяли информацию. Кроме того, проводилась эвакуация учеников. При этом сведения о возможных минированиях так и не подтвердились.

В итоге полицейские завели уголовное дело о заведомо ложных сообщениях о терактах. Оказалось, что все звонки совершал подросток из ближнего Подмосковья.

По словам Титова, найти смогли по номеру телефона. Молодой человек уже сознался в содеянном. В причинах его поступков сейчас разбираются правоохранители. С родителей задержанного взяли обязательство о присмотре над ним.