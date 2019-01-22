Школу в ТиНАО эвакуировали из-за звонка с угрозой взрыва

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Более 300 человек эвакуировали из здания школы № 2073 в ТиНАО после звонка неизвестного, который сообщил об угрозе взрыва, сообщает телеканал Москва 24.

По информации источников в правоохранительных органах, звонок поступил в образовательное учреждение в поселке Кленово утром во вторник, 22 января. 300 детей и 32 сотрудника учебного заведения перешли в здание Дома Культуры напротив. Информацию о минировании проверяют сотрудники полиции.