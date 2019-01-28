Количество жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58

В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 58 человек. Информацию о жертвах стихии обновило агентство Reuters.
По словам представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия, ожидается, что число погибших еще возрастет.
Сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности дамба разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Местные жители были эвакуированы. Их дома оказались разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.
В воскресенье горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы. После этого спасательные работы на месте ЧП были приостановлены и началась эвакуация населения. Вскоре спасательная операция была возобновлена.
Ранее сообщалось, что в зоне происшествия находились 427 человек, 279 были обнаружены живыми. На месте работают более 100 пожарных, задействованы десятки вертолетов.
Президент Бразилии Жаир Болсонару обещал совершить облет местности, где случилось ЧП.
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