Количество жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58

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В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 58 человек. Информацию о жертвах стихии обновило агентство Reuters.

По словам представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия, ожидается, что число погибших еще возрастет.

Сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности дамба разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Местные жители были эвакуированы. Их дома оказались разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

В воскресенье горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы. После этого спасательные работы на месте ЧП были приостановлены и началась эвакуация населения. Вскоре спасательная операция была возобновлена.

Ранее сообщалось, что в зоне происшествия находились 427 человек, 279 были обнаружены живыми. На месте работают более 100 пожарных, задействованы десятки вертолетов.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обещал совершить облет местности, где случилось ЧП.