Около 150 человек пропали без вести после прорыва плотин в Бразилии

Около 150 человек считаются пропавшими без вести после прорыва трех плотин в юго-востоке Бразилии. По официальным данным, погибли семь человек, их личности пока не установили, передает РИА Новости со ссылкой на правительство штата Минас-Жерайс.
"По данным, представленным компанией Vale, в зоне происшествия находились 427 человек, 279 были обнаружены живыми", – говорится в сообщении.
Как сообщает France Presse со ссылкой на губернатора штата Ромэу Зему, шансы обнаружить пропавших не высоки. Но, по его словам, спасатели прикладывают все усилия, чтобы найти их.
В районе ЧП без электричества остаются около двух тысяч человек. На месте происшествия работают около 100 пожарных, задействованы десятки вертолетов. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что совершит облет местности, где случилось ЧП.
Плотины прорвало в районе муниципалитета Брумадинью. Жителей домов, находящихся поблизости, эвакуировали. Несколько домов были разрушены.
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