Обнаруженный на морозе в Хабаровском крае ребенок получил обморожение ног

11:20
Фото: телеграм-канал Amur Mash
Трехлетний мальчик, которого обнаружили на улице в Амурске в 30-градусный мороз, получил обморожение ног. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Хабаровского края Анну Исаеву.
Врачи также диагностировали у мальчика общее охлаждение.
"По предварительным данным, трехлетний мальчик сам вышел утром на улицу, его старшая сестра, уходя, неплотно закрыла входную дверь. В тот момент отец еще спал, мамы не было: она в тот день ночевала у своей матери", – рассказала Исаева.
Она также подчеркнула, что семья характеризуется как благополучная.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. По результатам будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ребенка на морозе без верхней одежды обнаружил водитель скорой помощи. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета начали проверку по статьям 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
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