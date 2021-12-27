Обнаруженный на морозе в Хабаровском крае ребенок получил обморожение ног

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Трехлетний мальчик, которого обнаружили на улице в Амурске в 30-градусный мороз, получил обморожение ног. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Хабаровского края Анну Исаеву.

Врачи также диагностировали у мальчика общее охлаждение.

"По предварительным данным, трехлетний мальчик сам вышел утром на улицу, его старшая сестра, уходя, неплотно закрыла входную дверь. В тот момент отец еще спал, мамы не было: она в тот день ночевала у своей матери", – рассказала Исаева.

Она также подчеркнула, что семья характеризуется как благополучная.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. По результатам будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ребенка на морозе без верхней одежды обнаружил водитель скорой помощи. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета начали проверку по статьям 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

