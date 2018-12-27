Грузовик заглох на ж/д переезде в Подмосковье

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Фото: Игорь Иванко/портал Москва 24

На Ярославском направлении МЖД заглохший на переезде грузовик задержал движение электричек, сообщает пресс-служба магистрали.

Инцидент произошел в районе платформы 81 километр. Железнодорожники оперативно убрали фуру с переезда.

Сейчас принимаются меры по вводу в график движения пригородных поездов.