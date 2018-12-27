В Люберцах задержан мужчина, устроивший дрифт у Вечного огня

Полицейские задержали водителя, который дрифтовал на воинском мемориале в Люберцах

Полиция задержала водителя, который устроил дрифт возле памятника Воину-освободителю с Вечным огнем в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает МВД по Московской области.

Задержанным оказался 19-летний уроженец Пензенской области. Автомобиль, на котором он совершал развороты, был арендован. Против задержанного возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). По ней ему грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

В конце июля фитнес-тренер Анастасия Малышева станцевала тверк на фоне главной мечети Казани Кул Шариф. Танец девушки оскорбил чувства верующих мусульман, которые незамедлительно пожаловались на нее в Совет муфтиев России.