Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:35

Появилось видео с подозреваемым в убийстве московского таксиста

происшествия

15:35

Поделиться в социальных сетях:

Появилась видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый убийца таксиста в центре Москвы. Видео опубликовано на YouTube в профиле Следственного комитета (СК).

По факту убийства возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ "Убийство".

По данным следствия, 27 декабря 2018 года мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем ударил его ножом в горло. Таксист умер на месте.

По данным телеканала Москва 24, погибший – 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве – москвич, инженер одного из научно-производственных центров. Пассажир возвращался с корпоратива. Он хотел расплатиться с таксистом банковской картой, но на ней было недостаточно средств. Он предложил водителю доплатить остаток суммы наличными, однако тот якобы отказался. В ответ на это пассажир достал нож и ударил водителя. Подозреваемый был задержан, когда пытался поймать другую машину.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика