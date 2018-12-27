Появилось видео с подозреваемым в убийстве московского таксиста

Появилась видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый убийца таксиста в центре Москвы. Видео опубликовано на YouTube в профиле Следственного комитета (СК).

По факту убийства возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ "Убийство".

По данным следствия, 27 декабря 2018 года мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем ударил его ножом в горло. Таксист умер на месте.

По данным телеканала Москва 24, погибший – 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве – москвич, инженер одного из научно-производственных центров. Пассажир возвращался с корпоратива. Он хотел расплатиться с таксистом банковской картой, но на ней было недостаточно средств. Он предложил водителю доплатить остаток суммы наличными, однако тот якобы отказался. В ответ на это пассажир достал нож и ударил водителя. Подозреваемый был задержан, когда пытался поймать другую машину.