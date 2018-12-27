Возбуждено дело после убийства таксиста в Москве

Фото: скриншот телеканала Москва 24

По факту убийства водителя такси в центре Москвы Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 27 декабря мужчина, находясь в такси на улице Крымский Вал, в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло. В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что конфликт произошел из-за малозначительного повода", – сообщила представитель ведомства.

Таксист скончался на месте. Подозреваемого задержали на Ленинском проспекте и доставили в отдел. Обстоятельства устанавливаются. Ранее в МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве, не уточняя имен и деталей.

По данным телеканала Москва 24, погибший – 34-летний мужчина. Подозреваемый – житель столицы, инженер одного из научно-производственных центров.

Пассажир, который возвращался с корпоратива, хотел расплатиться с таксистом банковской картой, однако у него не хватило средств. Тогда он предложил водителю доплатить наличными, однако тот якобы отказался. Оппонент испугался "разборок", достал нож и ударил им водителя. Подозреваемого задержали при попытке поймать другую машину.

