Мужчину задержали по подозрению в убийстве таксиста в центре Москвы

Появились первые подробности жестокого убийства таксиста в центре Москвы

В центре Москвы в ночь на 27 декабря убили таксиста, подозреваемый задержан, передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, все случилось на улице Крымский Вал. С помощью острого предмета злоумышленник нанес водителю смертельную травму.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве был задержан на Ленинском проспекте. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В МВД факт задержания подозреваемого в тяжком преступлении подтвердили, но без деталей произошедшего.